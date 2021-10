Dave Grohl: "La cover di 'Nevermind'? Ho idee su come cambiarla"

Un bambino che fluttua nell'acqua cercando di agguantare una banconota da un dollaro: quella di "Nevermind" è una delle copertine più iconiche della storia del rock ed è merito anche dell'immagine se il disco dei Nirvana datato 1991, che conteneva pezzi come "Smells like teen spirit" e "Come as you are", ha avuto il successo che ha avuto. Ora, però, anche in seguito alle recenti polemiche, il disco potrebbe cambiare copertina. A rivelarlo è Dave Grohl, che all'epoca suonava la batteria nella band capitanata da Kurt Cobain e oggi è il leader dei Foo Fighters.

In una recente intervista concessa al Sunday Times, commentando le recenti dichiarazioni di Spencer Elden, il bambino di 4 mesi - oggi 30enne - immortalato sulla copertina, che ha deciso di fare causa ai Nirvana per sfruttamento sessuale di minori e ha chiesto di rimuovere la foto dalle future ristampe dell'album, compresa quella per il trentennale, di prossima pubblicazione.

Parlando della vicenda, Grohl ha detto:

Ho diverse idee su come modificare quella foto. Ma vedremo cosa succederà. Sono sicuro che troveremo una buona soluzione.

L'avvocato del ragazzo è stato chiaro: "Se ci sarà una ristampa per il trentennale, Elden non vuole che il mondo intero veda di nuovo i suoi genitali". In effetti una ristampa per il trentennale di "Nevermind" è stata già annunciata: uscirà il 12 novembre. Sul sito dei Nirvana è già possibile preordinare il disco: la copertina, però, è quella originale.