John Lennon, Alessandro Gariazzo rilegge il suo repertorio 

Alessandro Gariazzo, biellese, classe 1972, artista eclettico, ormai da oltre venticinque anni voce e chitarra della Treves Blues Band, vanta un curriculum che include collaborazioni prestigiose, con una lunga lista di nomi come Joe Bonamassa, Warren Haynes, Mauro Pagani, Lucio Fabbri, Saturnino, Stef Burns, Elio e le storie Tese, Eugenio Finardi, Alex Britti e Irene Grandi.

Di radici blues, Alessandro Gariazzo ha sempre arricchito la sua attività musicale con una serie di progetti a trecentosessanta gradi: è infatti anche produttore, editore, autore di libri.

Per rimanere alla sua produzione di musicista, Gariazzo vanta un progetto in ambito bluegrass (denominato Ashville) e altri d’ispirazione beatlesiana, con la band Number Nine e con questo Smallable Ensemble, che comprende anche Marco 'Benz' Gentile, Michele Guaglio e Roberto Bongianino.



“Smallable Lennon” è una raccolta di dodici cover del repertorio di John Lennon, realizzata proprio con lo Smallable Ensemble: un tributo realizzato in occasione della ricorrenza dei quarant’anni dalla morte di John Lennon, che viene pubblicato ‘in differita’ di un anno a causa del Covid.

Gariazzo e lo Small Ensemble evitano la retorica tipica di un disco celebrativo: gli arrangiamenti sono originali, in bilico tra folk acustico e rock, punteggiati da altri riferimenti stilistici; gli ospiti - Jono Mason e Patricia Vonne Rodriguez - danno un tocco di internazionalità al lavoro.