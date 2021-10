Ivan Cattaneo, "Polisex" compie 40 anni (più uno)

"Polisex" è stato il primo successo di Ivan Cattaneo, prima che Ivan diventasse (suo malgrado) simbolo del revival anni Sessanta con l’album ‘Duemila60 Italian Graffiati’ del 1981. Pubblicata dalla CGD nell’autunno del 1980, nel formato 45 giri abbinata al brano "Pupa", e inserita nel 33 giri "Urlo" del cantautore bergamasco, diviene da subito il brano ‘cult’ del periodo.

La versione originale dell’80 era stata arrangiata dal compianto Tony Mimms e suonata da musicisti del calibro di Claudio Pascoli al sax, Walter Calloni alla batteria, Dino D’Autorio e Pier Michelatti al basso, Alessandro Centofanti alle tastiere, Giorgio Cocilovo e Sergio Farina alle chitarre, e ai cori: Aida Cooper, Lalla Francia, Silvia Annichiarico.



Ecco come Salvatore De Falco, l'ideatore del progetto celebrativo, lo racconta:



"Questo progetto l’ho ideato all’inizio del 2020 e vi ho lavorato durante tutto il periodo della pandemia.

Non volevo ripetermi con l’idea del tributo al cantautorato di Ivan ‘Un Tipo Atipico’ da me ideato e pubblicato cinque anni prima; però dovevo fare in modo che celebrare il quarantennale di ‘Polisex’ portasse ad un’idea concreta e rendere dignitosa, e non soltanto giustificativa, l'operazione.

Mi sono ricordato dello splendido album di Grace Jones ‘Slave to the rhythm’ del 1985, prodotto da Trevor Horn, nel quale un unico pezzo veniva riproposto in otto versioni nello stesso disco.





Da qui l’idea di proporre su un esclusivo picture disc il più importante successo personale di Ivan in più versioni e, soprattutto, coinvolgendolo e non soltanto tributandolo. Ho dato quindi il via al reclutamento di pochi ospiti: una voce femminile, la prima a reinterpretare ‘Polisex,’ ovvero Adel Tirant, talentuosa cantautrice e attrice; Attilio Fontana, un artista dagli infiniti percorsi artistici, talento multiforme e notoriamente eterosessuale a cui affidare un tema canoro come la fluidità di genere ante-litteram; i Madame X, duo dark milanese, per un’insolita versione dark del pezzo; Gianni Leone del Balletto di Bronzo per la già nota versione prog inserita in ‘Un Tipo Atipico’.



Il lato A di questo vinile picture disc era semidefinito. Mancava l’apertura, e volevo la facesse Ivan con una rilettura del brano rispettosa dell’originale ma senza stravolgimenti esasperati, nello stesso stile in cui Ivan ha reinterpretato i pezzi degli anni ‘60. Contattai così Daniele Franzese, mio amico producer e attualmente produttore del rapper Clementino, per affidargli questo compito: che ha eseguito egregiamente rinnovando ‘Polisex’ credo senza far rimpiangere la versione originale, inserendo l’ottimo sax di Saverio Giugliano dei Therivati e le chitarre di Luigi Ferrara.



Il lato B invece volevo avesse versioni particolari del pezzo, tutte cantate da Ivan, e le ho trovate grazie alle rielaborazioni di Andrea K, noto dj producer che aveva già rivisitato ‘Polisex’ per la ‘Pride Compilation’ alcuni anni fa e che, grazie al suo team di lavoro (Diego Mates, Joe Mangione, MVC Project), mi ha concesso in esclusiva tre versioni: club, orchestral e trap.

Di Marco Ferracini, con cui Ivan ha realizzato il singolo ‘Iceberg’, ho scelto un’insolita e bella versione realizzata per l’occasione con Ivan, che lo stesso Ferracini ha definito ‘future house’.



La chicca finale e un ‘chitarra e voce’ di Ivan in una short version emozionante e sentita.



Il tutto doveva essere pubblicato a fine 2020, ma il continuo lockdown ci ha costretti a slittare a giugno anche a causa della saturazione delle richieste nelle fabbriche di vinile".



Ecco la tracklist di "Polisex 40th Anniversary":

01 Ivan Cattaneo - Polisex (40th)

Prodotto e arrangiato da Daniele Franzese; Chitarre: Luigi Ferrara; Sax: Saverio Giugliano

02 Adel Tirant - Polisex (ElectroPop Version)

Prodotto e arrangiato da Giovanni Paolo Liotta

03 Attilio Fontana - Polisex (Bossa-Acoustic Version)

Prodotto e arrangiato da Attilio Fontana, Franco Ventura; Chitarre: Franco Ventura ; Editing Mix e Mastering: Stefano Formato

04 Madame X - Polisex (Dark Version)

Prodotto e arrangiato da: Madame X (Alessandro De Benedetti: Voce, Groovebox programming; Andrea Zuccotti: chitarre, basso, editing)

05 Gianni Leone - Polisex (Prog Version)

Prodotto e arrangiato da Gianni Leone; Ingegnere del suono: Nico Di Già

06 Polisex (Club Version) - Ivan Cattaneo

Prodotto da: Diego Mates - Joe Mangione - Andrea K ; Sax: Sebastian Loyola Castillo (Mac_Pallino)

07 Polisex (Orchestral Version) - Ivan Cattaneo

Prodotto da: MVC Project

08 Polisex (Future House Version) - Ivan Cattaneo

Prodotto da: Marco Ferracini. Tutti gli strumenti sono stati suonati da Marco Ferracini

09 Polisex (Trap Version) - Ivan Cattaneo

Prodotto da: Sweet Suite

10 Polisex ('Guitar-Voice' Version) - Ivan Cattaneo

Produzione e chitarra: Ivan Cattaneo