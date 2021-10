Rockets, esce il disco "perduto" - quarant'anni dopo!

E' il "ghost album" dei Rockets, la band francese che a cavallo fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta ha avuto un periodo di enorme popolarità grazie al successo commerciale di canzoni come "On the road again", "Electric delights", "Galactica"(e anche grazie ad un'immagine decisamente originale)



“AlieNation” doveva essere il seguito di "Galaxy"; ma, registrato tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, non fu mai

pubblicato (dopo "Galaxy" uscì invece "π 3,14").



Prodotto dal creatore dei Rockets, Claude Lemoine, presenta tutti e 5 i membri originali della band: Alain Groetzinger, Alain Maratrat, Christian Le Bartz, Fabrice Quagliotti, Gerard L’Her.

Tutti i brani sono stati scritti dalla band originale.

“Alienation” uscirà nei seguenti formati:

1000 copie numerate in vinile Nero e copertina apribile (gatefold)

1000 copie numerate in vinile colorato (Electric Blue) e copertina apribile (gatefold)

1000 copie numerate, con copertina speciale laminata, in Compact Disc Limited Edition! CD* con libretto di 24 pagine e testi (il CD contiene una versione più lunga del brano “Collage”)

Tracklist e credits:

AlieNation

Rockets



Vocals: Christian le Bartz

Bass-Vocals: "Little" Gérard l'Her

Guitars: Alain Maratrat

Keyboards-Vocoder: Fabrice Quagliotti

Drums-Percussion: Alain Groetzinger

Producer Claude Lemoine

Recorded at Decca Studio-Paris (end of 1980)

Recorded at Rockland Studio-Saint Souplet 1981

Special guest on "Skared": Johnny X (mysterious singer from London)

Mixed and mastered by Michele Violante at Base Studio -Pavia

Cover by Victor Togliani



NON - STOP - A.Maratrat/ G.L'Her/ F.Quagliotti/ A.Groetzinger

SKY INVADERS - A.Maratrat/ G.L'Her/F.Quagliotti/ A.Groetzinger

TALK ABOUT - A.Maratrat/ G.L'Her/ F.Quagliotti/ A.Groetzinger

VENUS QUEEN - A.Maratrat/ G.L'Her/ F.Quagliotti/ A.Groetzinger

SKARED - A.Maratrat/ G.L'Her/ F.Quagliotti/ A.Groetzinger

CHILDREN OF TIME - A.

Maratrat/ G.L'Her/ F.Quagliotti.

ELECTROMENTAL - A.Maratrat/ F.Quagliotti/ A.Groetzinger

COLLAGE - A.Maratrat/ G.L'Her/ F.Quagliotti/ A.Groetzinger