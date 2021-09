X Factor 2021, la terza puntata dei provini: cosa succede

Terzo e ultimo appuntamento stasera con i provini di X Factor 2021. La terza puntata dei provini, cioè le audition del talent show, andrà in onda stasera alle 21.15 su SkyUno. Il talent è stato riformato alla base e di conseguenza anche il sistema della competizione: via le tradizionali categorie Under Donne, Under Uomini, Over e Band, con le squadre che saranno miste, con l’unica regola di schierare almeno un solista e una band per accedere al live-show. Prosegue la ricerca dei talenti che andranno a comporre la rosa dei 12 concorrenti in gara quest'anno. In giuria Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Vediamo nel dettaglio tutte le tappe del talent. La quindicesima edizione di X Factor è cominciata con le Audition (16-23-30 settembre), in programma negli Studios di Cinecittà, che termineranno con la selezione di 48 concorrenti, che per passare alla fase successiva avranno bisogno del “sì” di tre giudici. A questo punto a Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma e Mika verranno affidati 12 concorrenti. Successivamente, come da tradizione, le quattro squadre affronteranno i Bootcamp (7-14 ottobre) e a seguire gli Home Visit (21 ottobre), al termine dei quali emergeranno i 12 partecipanti per il Live Show (tre per giudice, in diretta dal 28 ottobre).