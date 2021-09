Ariete torna con il nuovo singolo “L”

Dopo il successo del brano “L’ultima notte”, Arianna Del Giaccio, questo il vero nome di Ariete, torna con un nuovo singolo. Si intitola “L” e per i fan più accaniti dell’artista romana, è già stato presentato in anteprima lo scorso lunedì 27 settembre, in occasione del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per la conclusione del tour estivo della cantante.

Di cosa parla “L”? Il nuovo brano di Ariete è una dedica nostalgica ad un amore già finito. Una storia che irrimediabilmente lascia aperte le porte a dubbi e inapprensioni sulla sincerità dei sentimenti vissuti da una coppia. Scritta da Ariete e composta insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), “L” si prepara a diventare un altro pezzo forte della discografia della 19enne romana, che già da alcuni mesi è diventata – grazie al suo sound e alla scrittura unica – il simbolo della cosiddetta Generazione Z e vero e proprio manifesto nella new wawe del “bedroom pop”, la corrente pop più intima e nostalgica.

Nonostante la tenera età, Ariete ha le idee chiare. E una bella attitudine: "La provincia è stata una palestra di vita". Le sue canzoni d'amore sono dedicate a una ragazza: "Racconto i miei sentimenti in modo sincero e genuino, senza filtri. Mi ispiro a Girl In Red, cantautrice norvegese simbolo della nuova scena indie pop", ha raccontato a Rockol in un'intervista.