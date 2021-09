Britney Spears è libera: il padre è stato sospeso dal ruolo di tutore

Jamie Spears da oggi non e' piu' il tutore legale della figlia Britney: lo ha deciso la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny.

La decisione segna una vittoria per la popstar che, attraverso il suo avvocato Matthew Rosengart, aveva chiesto la sospensione immediata del padre dal ruolo di tutore di tutti i suoi asset. Al posto di Jamie, la Penny ha nominato il revisore dei conti John Zabel come tutore temporaneo dei beni di Britney. La popstar non ha partecipato personalmente all'udienza. Jamie Spears aveva chiesto la revoca complessiva dell'istituto della custodia a cui Britney è assoggettata dal 2008. Rosengart si era opposto affermando che in questo modo il padre non avrebbe dovuto rispondere di tutti gli abusi che ha fatto subire alla figlia "non solo egli ultimi 13 anni, ma fin da quando era bambina". Il 12 novembre ci sarà un’udienza ulteriore per valutare l’eliminazione completa della conservatorship. .

Intanto poco dopo il ritorno sui social della cantante, che settimana scorsa aveva cancellato il proprio profilo Instagram per celebrare il fidanzamento con il personal trainer Sam Asghari, Netflix ha annunciato un documentario incentrato sulla tutela a cui è stata sottoposta la popstar per tredici anni dal 2008. Il progetto, intitolato “Britney vs Spears”, è diretto da Erin Lee Carr ed è possibile vederne un’anteprima dal video e dal trailer condivisi sui social dalla popolare piattaforma.