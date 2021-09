Mondo vinile: Velvet Underground, Radiohead, Rino Gaetano

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: il tributo ai Velvet Underground

Una nuova celebrazione di uno degli album più influenti della storia del rock: "The Velvet Underground & Nico" diventa un tributo curato dal grande Hal Willner, con Matt Berninger dei National (una calda e stupenda versione di "I’m Waiting For The Man") e St. Vincent (una delle interpretazioni più particolari, una versione sospesa ed eterea di "All Tomorrow’s Parties"), a esponenti dell'indie più recenti (Kurt Vile, con una neilyounghiana versione di "Run run run"), Sharon Van Etten con Angel Olsen. C'è uno dei nomi simbolo della (presunta) rinascita del rock, i Fontaines DC. E soprattutto una stupenda versione di "Sunday morning" di Michael Stipe.

Da recuperare in vinile: Radiohead

Ai primi di novembre arriverà "Kid A Mnesiac", ristampa espansa dei due album della band pubblicati tra il 2000 e il 2001. Ma nel frattempo, da dove ripartire? Dal capolavoro "Ok computer" (anch'esso ristampato non molto tempo fa, per i 20 anni), senza dimenticare i lavori precedenti: una delle discografie rock più rilevanti degli ultimi decenni...

L'esclusiva: Rino Gaetano

Il 26 novembre esce "Ahi Maria", una raccolta dedicata alla carriera di Rino Gaetano, in occasione dei 40 anni di "Resta vile maschio, dove vai?" - album che appunto conteneva la canzone “Ahi Maria”. È disponibile anche in una versione eslcusiva in vinile viola a 180g, recuperabile qua.

La classifica della settimana

Per una volta, una classifica di vinili dominata dalle nuove uscite, più che dalle ristampe: in testa c'è "V" di Mannarino, seguito da "È già domani" dei Fast Animals & Slow Kids e da "Blu celeste" di Blanco, che dal primo posto scende al terzo, mentre al quarto c'è Emis Killa. Ma anche nel comparto riedizioni non si scherza: "Buena vista social club" torna per i suoi 25 anni, e ci sono ben tre ristampe di Raffaella Carrà. Qua la classifica completa della settimana.