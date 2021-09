Addio a Pee Wee Ellis, suonò con James Brown e Van Morrison

E' morto all'età di 80 anni il sassofonista jazz Pee Wee Ellis, molto conosciuto per il suo lavoro come direttore delle band di James Brown e Van Morisson. Bootsy Collins sui social network lo ha ricordato per i suoi "geniali arrangiamenti", definendolo un "genio silenzioso".

We just lost another bandmate & legend, Mr. Alfred "Pee Wee" Ellis. He was a member of James Brown's band in the 60s, recording many of Brown's recordings "Cold Sweat", "Say It Loud ". He also worked with Van Morrison. A silent genius & brilliant arrangements.🙏Prayers to Family! pic.twitter.com/1AP7iVYbyq — Bootsy Collins (@Bootsy_Collins) September 24, 2021

La famiglia di Ellis ha dato notizia della scomparsa del musicista pubblicando il seguente messaggio sulla sua pagina Facebook: “Con infinita tristezza dobbiamo annunciare che la scorsa notte Pee Wee è morto in seguito a complicazioni al cuore. Stiamo lavorando a progetti per celebrare la sua vita meravigliosa e speriamo che tutti voi vi prenderete del tempo per ascoltare la sua musica e dare seguito alla sua eredità".

Alfred Ellis era nato a Bradenton, in Florida, il 21 aprile 1941. La sua carriera ebbe inizio nel 1957 da un incontro del tutto casuale con Sonny Rollins a New York. Nel 1965 si unì alla Revue di James Brown su raccomandazione del trombettista Waymon Reed. In breve ne diventò il leader e aiutò il Padrino del Soul a scrivere molte delle canzoni più significative del suo repertorio, tra queste "Cold Sweat" e "Say It Loud - I'm Black and I'm Proud".Pee Wee faceva parte della band che registrò nel 1979 l'album di Van Morrison "Into the Music", dando il via a una collaborazione pluridecennale come suo bandleader e arrangiatore. Nel 2012 entrò a far parte dei Jazz Confusion di Ginger Baker.