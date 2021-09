Mika: "Io odio il reggaeton"

L'edizione 2021 di X Factor, è segnata dal tormentone: "Quest’anno non ci sono le categorie”, ma i giudici sembrano aver preso di mira i generi musicali, oltre alle etichette di genere. E il protagonista è Mika, che con un sorriso liquida in maniera decisa le tipologie musicali che non lo convincono. Dopo l'attacco alla trap della settimana scorsa ("Possiamo dire che la trap che abbiamo vissuto in questi anni è una merda? Sono felicissimo che stia andando via), è la volta della musica latina e in particolare di un sottogenere tanto di successo quanto criticato per la sua ripetitività e per come è "appiccicoso". A Mika questa volta sono bastate 5 parole.

“Io odio il reggaeton”

Il tutto è successo nella seconda puntata delle audizioni del talent, in onda ieri sera, 23 settembre: stava per esibirsi, Malo, con la canzone "Muchacha", e quando gli è stato chiesto che musica facesse, Mika è sbottato, sempre con un sorriso. A differenza della settimana scorsa nessuna polemica e discussione con gli altri giudici: nessun difensore d'ufficio come per la trap, per cui si era speso Hell Raton ("Sarà la trap che hai ascoltato tu, perché sei ti faccio ascoltare la trap degli ultimi anni, c'è della roba decente. Un po' come quando ho fatto sentire a Manuel delle cose k-pop interessanti")

Il risultato, un format nel format: "Mika e i generi musicali". La prossima puntata? No spoiler...