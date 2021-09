Eels, il nuovo album ‘Extreme Witchcraft’ esce a gennaio

Attesi in Italia per due concerti il prossimo aprile a Trezzo (MI) e Bologna, gli Eels hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo album di inediti, intitolato “Extreme Witchcraft” e ideale successore di “Earth to Dora” del 2020, per il 28 gennaio del 2022. Il disco, composto da dodici brani e prodotto da John Parish, in passato al lavoro con PJ Harvey, Giant Sand e Sparklehorse, nonché produttore degli disco degli Eels del 2001 "Souljerker", è stato anticipato dal primo estratto “Good Night on Earth”, già disponibile in Rete.

"John Parish è una delle persone più pacifiche e gentili che io abbia mai conosciuto", ha commentato il titolare del progetto Mark Everett, meglio conosciuto come Mr. E: "Un vero gentleman. Anzi probabilmente è "la" persona più gentile che io abbia mai incontrato, ma quando è in studio si trasforma in uno scienziato pazzo. La produzione con John Parish porta a dei risultati che non otterresti con altri. Lui ha strumenti ed una mente musicale eccezionale. Probabilmente la sua estrema gentilezza è la sua tecnica per tenere a bada Mr Hyde quando non si trova in laboratorio

Ecco, di seguito, la tracklist di “Extreme Witchcraft”:

01. Amateur Hour

02. Good Night on Earth

03. Strawberries & Popcorn

04. Steam Engine

05. Grandfather Clock Strikes Twelve

06. Stumbling Bee

07. The Magic

08. Better Living Through Desperation

09. So Anyway

10. What It Isn’t

11. Learning While I Lose

12. I Know You’re Right