Eels, due date in Italia ad aprile 2022

Ottime notizie per i fan degli Eels: la band capitanata dal cantante, autore e performer Mark Oliver Everett ha previsto due date in Italia per il Lockdown Hurricane Tour, serie di eventi che vedrà il gruppo di “Beautiful Freak” di scena sui palchi europei e americani a partire dal prossimo 11 marzo. La date italiane sono previste per il primo aprile al Live Club di Trezzo, in provincia di Milano, e il 2 aprile all’Estragon di Bologna. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le altre rivendite primarie autorizzate al prezzo di 30 euro per la data lombarda e di 25 euro per quella nel capoluogo emiliano: a entrambi gli importi vanno aggiunti i diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Dopo il debutto a Belfast, in Irlanda del Nord, il prossimo 11 marzo, gli Eels dirigeranno alla volta di Dublino, Londra, Manchester, Glasgow, Nottingham, Southampton, Monaco di Baviera, Colonia, Amburgo, Berlino, Parigi, Losanna e Zurigo: dopo il passaggio dalla Penisola il tour riprenderà alla volta di Budapest, per poi fare tappa a Vienna, Bruxelles e Amsterdam, dove la branca europea della tournée terminerà l’8 aprile.

Il Lockdown Hurricane Tour riprenderà quindi l’8 maggio da San Diego, in California, per poi toccare Los Angeles, Berkeley, Seattle, Portland, Salt Lake City, Boulder, Lawrence, Minneapolis, Chicago, Pittsburgh, Boston, New York, Silver Springs, Filadelfia, Carrboro e Atlanta, dove si concluderà il 28 maggio successivo.