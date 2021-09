Beatles, quattro rarità incluse nel nuovo cofanetto di "Let it be": ascolta

Un'altra anticipazione del cofanetto di "Let it be" dei Beatles che uscirà il prossimo 15 ottobre, a distanza di 51 anni dalla versione originale dell'album che la leggendaria band di Liverpool pubblicò pochi giorni dopo aver ufficializzato il proprio scioglimento. Sulle principali piattaforme di streaming sono state pubblicate quattro rarità che saranno incluse nel cofanetto: si tratta di versioni alternative e di "Get back", "One after 909", "I me mine" e "Across the universe", che potete ascoltare proprio qui sotto.

Il cofanetto di "Let it be" raggiungerà il mercato in vari formati. L'edizione "super deluxe" conterrà - tra le altre cose - 27 tracce risalenti proprio alle session di "Let it be" mai pubblicate prima d'ora.

Il cofanetto anticipa di poco più di un mese l'uscita di "The Beatles: Get back", il film-documentario di Peter Jackson che racconterà proprio le registrazioni del disco del 1970 e il concerto sul tetto della Apple che il 30 gennaio 1969 vide i Beatles sorprendere la città di Londra con un'esibizione improvvisata dopo anni di lontananza dai palchi. Il film sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 25 novembre.