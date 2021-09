Keith Flint, profeta tragico del Big Beat

Il co-frontman dei Prodigy Keith Flint era nato il 17 settembre 1969 ed è scomparso prematuramente all'età di 49 anni il 4 marzo 2019. E' stato nella prima metà degli anni Novanta la voce e il volto del big beat più vicino - come sonorità e soprattutto atteggiamento - al punk, riuscendo a radunare sotto lo stesso palco tanto i seguaci della rave culture quanto i frequentatori abituali dei grandi raduni rock.

Lo vogliamo ricordare riportando, più sotto, tutti i singoli pubblicati dai Prodigy finiti nella Top Ten delle classifiche di vendita inglesi, dai primi "Charly", nell'agosto del 1991, e "Out of Space" - inseriti nel disco di debutto della band, "Experience" del 1991 - ai più celebrati "Firestarter", "Breathe" e "Smack My Bitch Up", le tre punte di diamante dell'album della consacrazione commerciale definitiva, "The Fat of the Land" del 1996, fino ai più recenti "Omen" e "Warrior's Dance", nell'aprile del 2009, da "Invaders Must Die" del 2009.

"Charly" (1991, da "Experience")

"Everybody in the Place" (1991, da "Experience")

"Out of Space" (1992, da "Experience")

"One Love" (1992, da "Experience")

"No Good (Start the Dance)" (1994, da "Music for the Jilted Generation")

"Firestarter" (1996, da "The Fat of the Land")

"Breathe" (1996, da "The Fat of the Land")

"Smack My Bitch Up" (1997, da "The Fat of the Land")

"Baby's Got a Temper" (2002, uscito come singolo)

"Omen" (2009, da "Invaders Must Die")

"Warrior's Dance" (2009, da "Invaders Must Die")