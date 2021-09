Alice Cooper il 29 giugno 2022 a Milano

Alice Cooper, che ha da poco pubblicato il nuovo album "Detroit stories", sarà in Italia il prossimo anno per un concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, fissato per il 29 giugno 2022 nell'ambito del Milano Summer Festival.

Ad accompagnarlo ci sarà uno special guest d’eccezione: Michael Monroe, storico frontman degli Hanoi Rocks.

Prezzo del biglietto in prevendita: € 40,00 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 9:00 di mercoledì 15 settembre alle ore 23:59 di giovedì 16 settembre su https://www.virginradio.it/

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 17 settembre su ticketone.it e vivaticket.it

Info e biglietti: http://www.vertigo.co.it/it/alice-cooper - https://www.facebook.com/vertigo.co.it

Alice Cooper Vip Packages

Alice Cooper Meet & Greet VIP: € 643,19

Alice Cooper Pre-show VIP: € 334,53

Alice Cooper Merchandise VIP: € 186,91