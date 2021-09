Addio a Maria Mendiola delle Baccara

Ieri mattina, all'età di 69 anni, è morta a Madrid María Mendiola, conosciuta per essere una componente del duo spagnolo delle Baccara che ebbero successo con la canzone disco "Yes Sir, I Can Boogie".

La notizia della morte è stata confermata da un messaggio pubblicato sui social network delle Baccara dalla compagna di band Cristina Sevilla, che ha scritto: "Mi è molto difficile pubblicare questo messaggio. Mia cara Maria, artista meravigliosa, ma per me soprattutto... La mia amica, oggi ci ha lasciato. Le parole non riescono a uscire... Posso solo ringraziare per il tanto amore che ho ricevuto da parte sua e dirle quello che tante volte ho avuto l'opportunità di dirle in vita... ti amo.”

Anche la famiglia di Maria Mendiola ha rilasciato una dichiarazione: "Sarà sempre ricordata per il suo amore, dedizione e rispetto per il mondo della musica e dell'interpretazione. Ricorderemo sempre il suo sorriso".

Come riporta l'NME, la Mendiola formò le Baccara nel 1977 con un'altra cantante, Mayte Mateos, conosciuta a Fuerteventura quando entrambe ballavano il flamenco. Scoperte da un dirigente di un'etichetta discografica, le ragazze firmarono un contratto con la RCA Records nel Regno Unito. Il loro primo singolo, "Yes Sir, I Can Boogie", nel 1977 raggiunse la Top Ten della classifica in dieci paesi europei diventando un classico della musica disco, con oltre 16 milioni di copie vendute.

Il brano è stato reinterpretato, tra gli altri, da Sophie Ellis-Bextor, Fratellis e Goldfrapp, ed è tornato in voga nel giugno di quest'anno quando la squadra di calcio scozzese l'ha adottato come inno non ufficiale nella sua partecipazione al campionato europeo di calcio. Il nuovo successo venne così commentato dalla Mendiola: "Non avrei mai pensato che sarei tornata in classifica. Non sono più giovane, ma immagino che dimostri che posso ancora ballare. La squadra scozzese ha ricordato alle persone che esistiamo, il che è molto bello."

Il primo album delle Baccara, nel 1977, grazie a "Yes Sir, I Can Boogie", fu un successo. Successo che baciò anche il successivo singolo, "Sorry I'm A Lady", che entrò nella top ten della classifica di vendita agli inizi de 1978. Nello stesso anno il duo partecipò all'Eurovision Song Contest in rappresentanza del Lussembrugo con la canzone "Parlez-Vous Français?" classificandosi in settima posizione.

A metà degli anni '80 la Mendiola e la Mateos si separarono e si crearono due versioni delle Baccara, una rimasta Baccara e le New Baccara. L'incarnazione della band della Mendiola, le New Baccara, insieme alla cantante Marisa Pérez, ha inciso tre successi negli anni Ottanta: "Touch Me", "Fantasy Boy" e "Call Me Up". La Pérez ha lasciato la band nel 2008 dopo che le fu diagnosticata l'artrite e venne sostituita da Cristina Sevilla.