Blanco monopolizza le classifiche streaming

Due giorni fa, venerdì 10 settembre è uscito "Blu celeste" (leggi qui la recensione) il primo album di Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, diciottenne rapper bresciano. E l'exploit è stato immediato, per lo meno sulle principali piattaforme streaming.

Il ragazzo ha infatti monopolizzato le chart di Spotify, Apple Music e Amazon Music facendo più che en plein. E sì, perché dando uno sguardo ai dati forniti da Spotify, ha piazzato tutti i dodici brani del suo disco nelle prime tredici posizioni della classifica e anche l'unico posto lasciato libero, l'ottavo, è occupato da un brano, "Mi fai impazzire", che è da lui interpretato insieme a Sfera Ebbasta. "Mi fai impazzire" non è stata inserita nel disco che, vera particolarità di questi tempi, non conta neppure una collaborazione.

La prima canzone della classifica di Spotify che questa settimana non vede Blanco protagonista è "Tu mi hai capito", in quattordicesima posizione, interpretata da Madame con il featuring di Sfera Ebbasta.

A seguire le dodici canzoni più una di Blanco in ordine di classifica:

1- "Notti in bianco"

2- "Blu celeste"

3- "Paraocchi"

4- "Mezz’ora di sole"

5- "Sai cosa c’è"

6- "Figli di puttana"

7- "Lucciole"

8- "Mi fai impazzire"

9- "Finché non mi seppelliscono"

10- "Pornografia (Bianco paradiso)"

11- "Afrodite"

12- "David"

13- "Ladro di fiori"