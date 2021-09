Bruce Springsteen si esibisce alla cerimonia per i 20 anni dagli attentati dell'11 settembre: video

A sorpresa, Bruce Springsteen si è esibito a margine della cerimonia a Ground Zero a New York per commemorare le vittime dell'11 settembre nel ventennale degli attacchi terroristici.

Per i vent’anni dagli attentati, poco dopo che al memoriale di Manhattan - nel luogo in cui sorgevano le Torri Gemelle - è stato rispettato il secondo minuto di silenzio nell’esatto momento in cui due decenni fa veniva colpita la Torre sud del World Trade Center, il cantautore del New Jersey ha eseguito dal vivo la sua “I’ll see you in my dreams”.

“Che Dio benedica i nostri fratelli e sorelle caduti, le loro famiglie, i loro amici e i loro cari”, ha detto il Boss, in abito scuro, suonando la chitarra e cantando il brano tratto dal suo ultimo album, “Letter to You”, inciso insieme alla E Street Band e uscito a ottobre 2020.

Dopo i fatti dell'11 settembre 2001, nel 2002 Bruce Springsteen tornò in studio con la E Street Band - con cui non incideva un disco di inediti da 18 anni, ovvero dai tempi di “Born in the U.S.A.” - per lavorare all'album "The Rising" (leggi qui la nostra recensione), ispirato dall'attentato alle Torri Gemelle di New York.