Addio a Giulia Lorimer dei Whisky Trail

È scomparsa all’età di 89 anni Giulia Daneo Lorimer, per anni voce e violino dei Whisky Trail.

La notizia è stata data dalla famiglia Lorimer questa mattina, 11 settembre, attraverso un comunicato stampa in cui si legge che l’artista si è spenta la notte scorsa.

“Oggi nostra madre ci ha lasciato”, ha detto la famiglia in una nota annunciando il triste evento: “Una mamma di cui eravamo orgogliosi, noi, le sue figlie ed i suoi figli, i suoi nipoti, e bisnipoti, le sue nuore ed i suoi generi. Orgogliosi per la sua voce con cui ci cantava ninna nanne francesi, spagnole o irlandesi, inframezzate da canti anarchici imparati da qualche stornellatore toscano e da canzoni popolari piemontesi, francesi o della tradizione americana; e orgogliosi per le decine di migliaia di persone che l’hanno sentita con i Whisky Trail dal ’75 fino a quell’ultima volta in cui, zoppicante per i postumi di una brutta caduta, salì qualche anno fa su un palco per un’unica ed ultima canzone: ‘Sono agli sgoccioli’, disse sorridendo prima di intonare per l’ultima volta una bella canzone antimilitarista irlandese”. E ancora: “È stata anche una delle figure cui fare riferimento nel quartiere di Vingone, a Scandicci, negli anni a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, quando esplodevano le contraddizioni di una città cresciuta troppo in fretta. Ci lascia la sua voce, le sue poesie, ed il ricordo indelebile di una vita piena vissuta con coraggio”.

La famiglia, inoltre, ha fatto sapere che i funerali si terranno in data e luogo ancora da definire.

Nata a Lugano, in Svizzera, il 16 luglio 1932, Giulia Daneo Lorimer, figlia di un diplomatico italiano e con madre statunitense, impara a suonare il violino in in Bulgaria dove trascorre parte dell’infanzia.

Dopo il ritorno in Italia, nel 1947 il padre viene nominato console a Filadelfia, dove vi si trasferisce con tutta la famiglia. Negli Stati Uniti Giulia conosce suo marito George Lorimer, sposato nel 1951 e padre dei suoi 11 figli. Dopo aver vissuto per un periodo in America, nel 1955 Giulia e George si trasferiscono in Italia, per poi stabilirsi sulle colline di Scandicci.

Nel 1975 Giulia è tra i fondatori dei Whisky Trail iniziando una lunga carriera che la porta a esibirsi in tutti i concerti che il gruppo tiene in Italia, Svizzera, Spagna, Germania e Portogallo, dal 1975 al 2015.

Con i Whisky Trail incide 15 dischi, fra i quali anche “Nana’s Lullabyes”, nato come progetto familiare, per aiutare una nipote a cantare qualche ninna nanna alla prima delle sue bisnipoti, e poi rimasterizzato con l’aiuto del suo gruppo. Nel 2001, a Giulia viene conferito il premio "Filo d'argento" promosso dal Presidente del consiglio Comunale di Firenze e dall'associazione AUSER Toscana e nel 2010 in occasione dell’8 Marzo riceve il “Premio donna città di Scandicci”.

Co-autrice dei brani originali dei Whisky Trail ha pubblicato una raccolta di sue poesie “Non Domandarmi” e i suoi ricordi ne "La lana rimasta sulle siepi".