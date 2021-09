Noel Gallagher: "La più grande canzone che ho scritto è 'Live Forever'"

Strano ma vero, Noel Gallagher non ha mai cantato pubblicamente in vita sua "Live Forever", uno dei classici del repertorio degli Oasis, brano pubblicato dalla band britannica nel suo album d'esordio "Definitely Maybe". O almeno, non l'ha mai cantata fino a ieri quando l'ha proposta ai microfoni di Jo Whiley di BBC Radio 2.

Queste le parole spese dall'ex chitarrista degli Oasis alla Whiley per spiegare come ha cambiato idea. "Dal giorno in cui ho scritto questa canzone e dal giorno in cui l'ho cantata alla band nel 1993 in sala prove, non ho mai più cantato "Live Forever", mai neppure durante un soundcheck, mai. Anche quando Liam non si presentava ai concerti che non abbiamo mai fatto. Era sempre una sua canzone e la cantava incredibilmente bene. Non so perché, quel giorno, per qualche motivo, ho iniziato a suonare la chitarra con un'accordatura diversa e si adattava alla mia voce, l'ho strimpellata un po' e ho pensato, 'In realtà potrebbe funzionare.'”

E ha continuato dicendo: "La versione che state per ascoltare, all'improvviso mi è venuto in mente che l'ho scritta a 23 anni e cantandola da 54enne ha preso un significato diverso, e mi sono emozionato a cantarla, tanto che non sono riuscito a cantarla fino in fondo.

Ho dovuto fermarmi un paio di volte perché è un po' diversa, alcune delle strutture degli accordi sono un po' diverse, ma la melodia è la stessa e tutto il resto e. perché è una canzone che ha cambiato la mia vita. Gli Oasis erano un cantiere aperto, eravamo una buona band, ma era musica indie. Ma il giorno dopo che ho scritto quella canzone siamo diventati grandi e sapevo che avrei alzato l'asticella, che quello era il punto di riferimento e provavo a superare quella canzone ogni volta che scrivevo una canzone. Tutto ciò che ha reso grandi gli Oasis deriva da quel momento.".

Raggiunta una nuova consapevolezza Noel rivela ancora: "Per arrivare a cantarla fino in fondo ora da padre di tre figli. Nella sua forma originale "Live Forever" è un pugno di ferro, sai che affronteremo il mondo, io e il mio migliore amico affronteremo il mondo e nessuno si metterà sulla nostra strada e vivremo per sempre. Cantandola ora da padre di 54 anni guardi indietro alla tua vita, e assume un significato completamente diverso. E tutti quelli che l'hanno ascoltata si sono emozionati nell'ascoltarla, pensando, 'Wow, in realtà è... la migliore canzone che abbia mai scritto' perché la gente di solito pensa a "Look Back In Anger" e a "Wonderwall", ma in realtà questa è la migliore canzone che abbia mai scritto."

La demo originale di Noel Gallagher di "Live Forever" può essere ascoltata nel documentario degli Oasis 'Supersonic'. Stereogum riporta che, come fanno notare i commentatori di Reddit, in realtà Noel ha cantato "Live Forever" durante un soundcheck a Seattle esattamente 16 anni fa.