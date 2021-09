Google dedica il doodle di oggi ad Avicii: avrebbe compiuto 32 anni

È dedicato ad Avicii il doodle di Google di oggi. Il logo del motore di ricerca riproduce le fattezze del dj, che si tolse la vita nel 2018 a soli 28 anni. Il musicista, vero nome Tim Bergling, avrebbe compiuto oggi 32 anni. Il doodle rimanda ad una clip, anche questa dedicata ad Avicii, con in sottofondo una delle sue più grandi hit: "Wake me up". Il singolo, cantato da Aloe Blacc, scalò le classifiche mondiali nel 2013, vendendo più di 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Lo scorso maggio ad Avicii fu dedicato il Globel, arena da 15mila posti di Stoccolma, la città che diede i natali al dj.

Un anno dopo la sua prematura scomparsa, nel 2019, i familiari di Avicii fecero uscire l'album "Tim", il primo lavoro postumo del dj. Il ricavato dalla vendita del disco è stato devoluto alla Tim Bergling Foundation, fondazione istituita per supportare persone alle prese con problemi di salute mentale.