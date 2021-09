Venerdì 10 settembre Ornella Vanoni riceverà un premio alla carriera a Venezia all’Italia nel corso Soundtrack Stars Award, manifestazione parallela alla Mostra del cinema. Si legge, nella motivazione redatta da Andrea Camporesi, ideatore della manifestazione

"Per noi è un immenso onore consegnare il Premio a Ornella Vanoni, una vera e propria icona senza tempo che rimane tra le migliori interpreti della musica leggera italiana. Il timbro vocale inconfondibile e l’innata eleganza anche stilistica ne fanno l’artista ideale per il Soundtrack Stars Award, che fin dalle origini punta a premiare non solo il talento, ma anche la capacità di innovare e varcare nuovi orizzonti."