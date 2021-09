Addio a Sarah Harding (Girls Aloud)

E' un post della madre Marie ad annunciare che Sarah Harding, già componente delle Girls Aloud, ha perso la sua battaglia contro il cancro, iniziata poco più di un anno fa, ed è morta all'età di 39 anni.

Sarah Harding si era fatta conoscere in "Popstars: the rivals", il reality TV britannico dal quale prese il via l'avventura delle Girls Aloud. Il primo singolo del gruppo femminile, "Sound of the underground", debuttò al numero 1 della UK Chart nel 2002, e l'album con lo stesso titolo ottenne il disco di platino.

La carriera delle Girls Aloud durò sei anni, e vide la pubblicazione di cinque album (l'ultimo, "Out of control", nel 2008. Ci fu una rapida reunion nel 2012 accompagnata da un tour e da una compilation di successi.

Sarah Harding, che nel frattempo aveva anche lavorato come attrice, debuttò da solista con l'EP "Threads" nel 2015. All'inizio di quest'anno aveva pubblicato il singolo "Wear it like a crown".