Dj Gengis pubblica "Beat Coin" con una lunga serie di ospiti

Per intraprendere il viaggio di “Beat Coin”, Dj Gengis è partito da un elemento che si è poi sviluppato graficamente anche nella cover dell’album: la criptovaluta. “L’obiettivo che ho tenuto fisso durante la produzione del disco - commenta il produttore - è quello di unire passato e presente in maniera omogenea, dando vita ad un album che sopravviva alle mode effimere e passeggere del momento. Proprio come una criptomoneta, il prodotto finale è qualcosa di nuovo, necessario ed in continua evoluzione. Proprio come una crypto, conosce perfettamente le regole che disciplinano il mercato e vuole sovvertirle, utilizzando meccanismi e valutazioni inediti e inaspettati, un disco che non ha bisogno di uno storico perché è proprio dalla fusione tra passato e presente che guarda al futuro.” Nel disco si possono trovare collaborazioni con

Gemitaiz, Coez, Random, Neffa, Franco126, Tormento, Clementino, Danno, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi, Carl Brave, Gemello, Noyz Narcos, Gast e Soul Sinner.

Loris Malaguti aka Dj Gengis è uno dei nomi di punta del turntablism italiano, indiscusso protagonista in innumerevoli DJ battles e immancabile colonna portante nei live di Noyz Narcos, oltre che affermato beatmaker. Nato a Roma nel 1982, Gengis inizia già da teenager a partecipare alla scena rap della capitale, interessandosi principalmente all’arte del giradischi. Dopo essersi fatto le ossa nei club romani inizia a partecipare con successo ai contest per DJ. Nel 2005 inizia a collaborare col collettivo rap Truceklan, partecipando alla realizzazione del primo disco solista di Noyz Narcos, “Non Dormire”, collaborazione che prosegue anche negli album successivi del rapper.