Gran Bretagna, morto per Covid il rapper no-vax che si era ricreduto

Marcus Birk è morto per Covid, dopo essere stato ricoverato per diverse settimane all'ospedale Royal Stoke University: 40 anni, era un musicista e rapper che in passato si era espresso contro i vaccini, salvo poi ricredersi, ammettendo di essere "un po' ignorante" in un'intervista alla BBC quando aveva contratto il virus

Se non sei stato malato, non pensi che ti ammalerai, quindi ascolti le storie contro i vaccini. Poi ti ammali e quando ti accorgo di non avere abbastanza fiato è la sensazione più spaventosa del mondo. La prima cosa che dirò di fare a tutta la mia famiglia e a chiunque vedrò è di fare il vaccino

Non ha fatto in tempo: lascia Lis, moglie che presto darà alla luce un figlio. Con la moglie si era spesso esibito in due come Cappella e The Chameleonz.