Vasco Rossi, parla la sceneggiatrice di 'Jenny'

Nella giornata di ieri, 31 agosto, ha raggiunto le edicole italiane 'Jenny', il terzo e ultimo albo della serie a fumetti Dylan Dog ispirato dalle canzoni di Vasco Rossi, dopo i precedenti 'Sally' e 'Albachiara'.

Oggi, sul suo canale Instagram, il 69enne musicista emiliano pubblica alcune tavole del fumetto nuovo di stampa, accompagnandole dalle parole usate da Barbara Baraldi, la sceneggiatrice di 'Jenny' che si è avvalsa dei disegni di Davide Furnò, per spiegare il contenuto dell'ultimo episodio, il 420esimo della serie che per protagonista l'indagatore dell'incubo e per esprimere la propria opinione sulla canzone di Vasco "Jenny è pazza" musa della sua trama: "JENNY È PAZZA.

Un pezzo potentissimo, coraggioso, di rottura, già per la tematica che esplora: la depressione. E la sua potenza è amplificata se si pensa che è uscito nel primo 45 giri di Vasco, nel lontano giugno del '77. Ancora oggi si parla troppo poco di condizioni mentali, come si parla poco di depressione. Sono tabù, parole che da sole sono capaci di evocare mondi di oscurità, di dolore. E allora è meglio far finta che siano altrove, questi mondi. Lontani da noi. Eppure tutti noi siamo stati Jenny almeno una volta nella vita - o lo sono state persone a noi vicine - schiacciati da un buio che spesso arriva all'improvviso e in un istante sembra divorare tutto".