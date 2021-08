Jake Bugg mette fine alle incomprensioni con Noel Gallagher

Il 27enne Jake Bugg ha dichiarato a guitar.com di avere "buttato il suo ego nella spazzatura qualche anno fa" rispondendo a una domanda su un vecchio litigio avuto tempo addietro con l'ex Oasis Noel Gallagher, che se la prese quando scoprì che Jake aveva lavorato con altri autori alle sue canzoni, ma ora è "acqua passata". Aggiungendo che "non è salutare per il proprio lavoro" essere arrogante e pensare di essere il migliore di tutti.



Ecco le parole del musicista britannico: “È facile avere un ego, ma negli ultimi anni l'ho buttato nel cestino della spazzatura, non è salutare per il lavoro.

È importante avere fiducia in quello che si fa, ma è ridicolo pensare, 'Non ho mai sentito nominare quella persona, quindi non ci lavorerò insieme'. Ho cercato di lavorare con quante più persone possibile, è stata una grande esperienza e ho stretto molte amicizie".



L'ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher dichiarò tempo fa: "Mi ricordo quando Jake venne in tour con me, è stato fantastico, lui era, per citare una definizione, 'La grande speranza bianca'. Mi ha dato il suo album nel backstage, nel mezzo dell'Europa. Lo stavo sfogliando e mi dissi, 'Chi cazzo è quest'altro ragazzo nei crediti?' In un certo senso avevo il cuore spezzato, il fottuto cuore spezzato.”



Bugg rispose per le rime quando del disco del 2015 degli High Flying Birds di Noel Gallagher, "Chasing Yesterday" (leggi qui la recensione), disse polemicamente: "L'ultimo album di Noel è una bella cazzata. Non sono arrabbiato perché è Noel: farà a pezzi Ed Sheeran e poi andrà a un party insieme a lui la prossima settimana. È solo fatto così.”



Tuttavia, da allora i due sono rimasti in contatto e si sono lasciati le incomprensioni alle spalle. Jake, che questo mese ha pubblicato il suo quinto album, "Saturday Night, Sunday Morning", ha detto di recente: "Sapevo che è il genere di cose che lui fa. Ero leggermente infastidito perché eravamo appena usciti dal fare un grande tour insieme, ma non mi disturba. Da allora ci siamo scambiati alcuni messaggi ed è acqua passata. Ed è solo motivo di orgoglio essere citato da lui!”.