Afghanistan, i talebani vietano la musica e anche i talent rischiano la chiusura

L’Afghanistan spegne la musica o meglio prova a limitarla. Con il ritorno dei talebani al potere nel Paese torna anche il divieto che vigeva già tra il 1996 e il 2001. Ad annunciarlo è stato il portavoce, Zabihullah Mujahid, in una intervista al New York Times. "La musica è proibita nell’Islam (il tema in realtà ha molte più sfumature, ndr), ma speriamo che riusciremo a persuadere la gente a rinunciare, senza dover esercitare pressioni", sono state le sue parole. Non ci sarà musica in pubblico, non ci saranno trasmissioni radiofoniche che la contengano e i programmi televisivi non avranno sigle. Anche i talent, che negli ultimi anni avevano preso campo, stanno tremando: il rischio chiusura è concreto.

Nel 2013, per esempio, nel Paese sbarcò “Afghanistan’s Got Talent”, format ideato dal creatore di X-Factor Simon Cowell: fu uno dei primi segnali del cambiamento dell'’Afghanistan. A cavallo tra i millenni la morsa fondamentalista aveva portato inoltre al divieto di riviste di moda, alcol e trucchi. Nella lista nera finirono anche i giochi: biliardo, carte e scacchi, nei quali le pedine di re e regine avrebbero "scosso" troppo i disciplinati studenti coranici. Fu impedita poi l'importazione di cd e videocassette, antenne satellitari, fuochi d'artificio e materiale pornografico.