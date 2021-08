Krist Novoselic è intervenuto sulla vicenda della copertina di “Nevermind”?

Ormai da giorni tiene banco la vicenda per cui i membri dei Nirvana, compresi gli eredi di Kurt Cobain, il fotografo Kirk Weddle, la Universal Music Group, la Geffen, la Warner e vari altri soggetti, sono stati recentemente denunciati da Spencer Elden, il bambino ora trentenne la cui foto venne utilizzata per la celebre copertina dell’album “Nevermind”. Alcuni profili social legati all'ex bassista del gruppo di Seattle, Krist Novoselic, stanno pubblicando alcune foto legate alla copertina intervenendo sulla questione: nella prima il bambino, ironicamente, ma anche in modo provocatorio, è scomparso, è stato rimosso. Mentre nella seconda c'è Kurt Cobain sott'acqua, uno scatto originale realizzato nel 1991. Sotto a quest'ultima viene scritto: "L'unica copertina che 'Nevermind' merita". Si tratta di un'istantanea del foto-servizio originale, anche gli altri componenti, fra cui Novoselic, vennero immortalati sul fondo della piscina. Ma siamo sicuri che sia davvero l'ex bassista dei Nirvana a prendere posizione? No, nonostante alcuni media stiano riprendendo la notizia. Per prima cosa il musicista si era cancellato dai social dopo alcune polemiche legate alle sue prese di posizione pro Trump, in secondo luogo nessuno di questi profili appare con la "spunta blu" o comunque ufficiale.

