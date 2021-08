Concerti, Script in Italia nel marzo del 2022

Gli Script tornano in concerto in Italia nel 2022. Saranno due gli appuntamenti nella nostra penisola, l'11 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova ed il giorno seguente, il 12, al Fabrique di Milano.

I biglietti per i due concerti saranno disponibili a partire dalle ore 9.30 di venerdì 3 settembre su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il trio irlandese composto da Danny O' Donoghue, Glen Power e Mark Sheehan porterà sui palchi italiani i suoi successi inclusi nell'album "Tales From The Script Greatest Hits" in uscita il prossimo 1 ottobre che racchiude il meglio dei sei dischi sin qui pubblicati.

Nel disco sarà inclusa la nuova canzone "I Want It All", di cui Sheehan dice: “Fornisce tutti gli ingredienti che tutti conoscono e amano". "L'album "Tales From The Script" è un trampolino di lancio per il nostro prossimo capitolo, ma è anche la nostra storia finora", afferma O' Donoghue. “Siamo davvero entusiasti di portarlo in tour." E Power aggiunge: "Stiamo scegliendo tutte le migliori canzoni per suonarle insieme in un unico posto. Sarà una celebrazione del fatto che siamo sopravvissuti e che abbiamo superato tutti insieme questo momento".