I Pixies cancellano il tour: "Meglio la sicurezza di fan e lavoratori"

I Pixies come Neil Young. Solo pochi giorni fa il cantautore canadese aveva deciso di cancellare la sua apparizione al Farm Aid, in programma il 25 settembre prossimo a Hartford, in Connecticut, spiegando di tenere di più alla salute di fan e addetti ai lavori che al concerto stesso. Ora la band statunitense annuncia la cancellazione dell'intero tour negli States. Il motivo è lo stesso: a che fare con i nuovi contagi da Covid-19 negli Usa e alla sicurezza di fan e lavoratori.

Le date, undici in tutto, erano in programma a settembre. L'annuncio dei Pixies è arrivato tramite i canali social ufficiali della band: "Restate al sicuro, noi speriamo di vederci presto", hanno scritto i componenti della band nel post.

US 2021 Tour Statement pic.twitter.com/QsdVzwxfuc — PIXIES (@PIXIES) August 23, 2021

I nuovi conti da Covid-19 negli States sono legati alla diffusione della variante Delta. Negli ultimi sette giorni si è registrata una media di 149mila casi, con un picco di 260 mila nuovi positivi nella giornata del 16 agosto.