Neil Young ci ripensa: "Annullo il concerto, lo faccio per la vostra sicurezza"

Passo indietro di Neil Young, che il 25 settembre prossimo avrebbe dovuto esibirsi a Hartford, in Connecticut, sul palco dell'edizione 2021 del Farm Aid, il festival fondato dallo stesso cantautore canadese insieme ad altri colleghi tra cui Willie Nelson. Il 75enne cantautore ha deciso di annullare il suo concerto e ha spiegato i motivi della decisione, legati alla pandemia di Covid-19, in un post pubblicato sul suo sito ufficiale:

"Penso che in questo momento non sarebbe sicuro. Capisco tutte quelle persone che non se la sentono di andare ad un concerto perché credono che non sia sicuro. Non suonerò finché non sarà sicuro per tutti. La mia coscienza mi dice che sarebbe sbagliato correre un rischio del genere, ora".