Edda, nuovo album prodotto da Gianni Maroccolo: "Canzoni meravigliose"

La collaborazione tra Edda e Gianni Maroccolo si rinnova, dopo l'album congiunto "Noio; volevam suonar", in un nuovo lavoro. i trtt del prossimo disco di inediti di Stefano Rampoldi, questo il vero nome del cantautore milanese, voce dei Ritmo Tribale fino al 1996 e dal 2008 solista. L'ideale successore di "Fru fru", che sarà il sesto lavoro inciso da Edda dopo l'addio ai Ritmo Tribale, sarà prodotto dal bassista già nei Litfiba, CCCP e CSI. Ad annunciarlo è lo stesso Maroccolo, via social:

Il nuovo album di Edda non ha ancora un titolo né una data d'uscita. Il cantautore sarà impegnato fino a settembre inoltrato in tour.

A proposito della precedente collaborazione, Maroccolo aveva raccontato a Rockol lo scorso anno: "Quando ci siamo incontrati, anni fa, ci dicemmo: 'Dobbiamo andare al Festival di Sanremo insieme'.

Consapevoli che non sarebbe mai accaduto, il tempo è passato fino ad arrivare al lockdown. Lui, durante quel periodo, non era nella sua casa in Toscana, ma a Milano ad accudire suo padre, eppure decidemmo di scrivere il disco 'Noio; volevam suonar' proprio in quel momento storico, a distanza, in un clima surreale. Edda registrava le voci con il microfonino del tablet. Eppure, nel giro di qualche giorno, iniziarono a uscire pezzi sorprendenti. Volevamo realizzare un album insieme da tempo, ma la verità è che siamo due timidoni. Sorrisi, cazzate, non detto, alchimia, tutto racchiuso in una strana forma, a distanza, che ci ha permesso di lavorare sulle canzoni".