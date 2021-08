MTV VMA 2021, ai Foo Fighters il Global Icon Award

Non saranno solo le star del pop e dell’urban come Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Olivia Rodrigo e Lil Nas X a tenere banco alla prossima edizione degli MTV Video Music Awards, la manifestazione creata dalla storica emittente musicale che annualmente premia le clip più popolari in ambito mainstream: in occasione della serata di gala dei premi, per il prossimo 12 settembre al Barclays Center di Brooklyn, a New York, tra i protagonisti ci saranno anche i Foo Fighters.

La band guidata da Dave Grohl, in lizza - insieme a Evanescence, John Mayer, Killer, Kings of Leon e Lenny Kravitz - con la clip di “Shame Shame” nella categoria Best Rock, sarà premiata con il Global Icon Award, riconoscimento riservato agli artisti che abbiamo avuto un impatto immenso su tutto il mondo attraverso la propria musica e le proprie prese di posizione. Il gruppo, oltre a ritirare il premio, si esibirà anche nel corso della serata.

Oltre al gruppo di “This Is a Call” nel corso delle show saliranno sul palco Camila Cabello (che eseguirà “Don’ Go Yet”), Lil nas X, Lorde (per un medley di brani estratti dal suo ultimo album, “Solar Power”), Machine Gun Kelly (con il suo ultimo singolo, “Papercuts”) e Olivia Rodrigo, che offrirà al pubblico una versione live di “Good 4 You”.