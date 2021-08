Maroon 5, doppia gaffe di Adam Levine sul palco. Video

La pubblica esecuzione delle hit può rivelarsi particolarmente scivolosa, sebbene rodata da centinaia - o addirittura migliaia - di performance ripetute negli anni: lo sa bene il frontman dei Maroon 5 Adam Levine, che lo scorso giovedì, di scena insieme alla band di “This Love” all’American Family Insurance Amphitheater di Milwaukee, Wisconsin, ha dimenticato per due volte consecutive le parole di “She Will Be Loved”, successo datato 2004 originariamente incluso nell’album di debutto del gruppo, “Songs About Jane”.

Il primo intoppo si è verificato all’attacco della prima strofa, quando - sbagliando - il frontman ha iniziato a cantare la seconda strofa: interrottosi a causa dell’errore, Levine è stato salvato dai cori del pubblico. Poco dopo, tuttavia, l’artista ha dimenticato nuovamente il testo della canzone: “Ho mandato tutto a puttane”, ha scherzato il cantante, davanti a una platea molto divertita dall’accaduto.

Lo scorso 11 giugno i Maroon 5 hanno pubblicato il loro settimo album di inediti in studio, “Jordi”, alla realizzazione del quale hanno preso parte - in veste di ospiti - Megan Thee Stallion, Blackbear, la già Fleetwood Mac Stevie Nicks, Bantu, H.E.R., YG e i rapper scomparsi Juice Wrld e Nipsey Hussle.