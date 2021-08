Stevie Nicks: ‘Così mi sono salvata dalla cocaina’

Ospite dello show della star del country Tim McGraw su Apple Music "Beyond the Influence Radio", la già voce dei Fleetwood Mac Stevie Nicks ha parlato della sua vittoria sulla dipendenza dalle sostanze stupefacenti, più precisamente dalla cocaina.

L’oggi settantatreenne cantante nata a Phoenix, in Arizona, ha spiegato di essere riuscita a risolvere il suo problema, pur con molte difficoltà: “Sono riuscita a salvarmi”, ha raccontato, “Ho attraversato momenti spaventosi, ma mi sono salvata. Nessun altro l’ha fatto per me. In pratica sono sopravvissuta a me stessa, alla mia cocaina. E l’ho fatto da sola”.

“Mi sono fatta ricoverare in una struttura di riabilitazione”, ha proseguito l’artista: “Nessuno mi ha aiutata. Semplicemente l’ho fatto, così come ho fatto tante altre cose nella mia vita”.

La cantante ha appena cancellato i suoi appuntamenti dal vivo negli Stati Uniti a causa della recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov-2: “Questa per me è più di una semplice pandemia”, aveva spiegato Nicks all’Associated Press lo scorso mese di ottobre, “E’ una cosa che sta rubando i miei ultimi anni giovanili. Ho solo dieci anni per restare ad aspettare che questa cosa se ne vada. Ho posti dove andare, concerti da fare, nuovi dischi da registrare. Ogni giorno che passa mi pare di avere meno tempo per fare queste cose. (...) A questo virus per diffondersi bastano appena poche persone senza mascherina. Persone che contagiano altre persone: è una specie di storia infinita. E’ questa la cosa che mi preoccupa: davvero questa cosa se ne andrà entro la fine del 2021?”.