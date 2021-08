John Carpenter, ecco il primo estratto dalla colonna sonora del nuovo 'Halloween Kills’

Il celebre regista e musicista John Carpenter ha lavorato insieme al figlio Cody Carpenter e a Daniel Davies sulle musiche di “Halloween Kills”, secondo capitolo della nuova trilogia horror dedicata a Michael Myers e seguito di “Halloween” del 2018.

La colonna sonora del lungometraggio di prossima uscita, diretto come il precedente da David Gordon Green e con Carpenter nella doppia veste di compositore e produttore esecutivo della pellicola, sarà disponibile dal 15 ottobre 2021 per Sacred Bones in concomitanza con l’arrivo nelle sale cinematografiche statunitense del film. Nei cinema italiani, invece, “Halloween Kills” sarà distribuito a partire dal giorno precedente, il 14 ottobre.

In attesa dell’uscita della pellicola e della colonna sonora, è stato pubblicato il primo estratto. Il brano, intitolato “Unkillable”, è disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme digitali e nel video riportato di seguito:

Ecco il trailer del film e a seguire la copertina della colonna sonora: