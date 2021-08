Fedez contro Salmo e chi lo difende: "Perché non replicate le gesta del vostro beniamino?"

Fedez ancora contro Salmo. La voce di "Chiamami per nome" torna a criticare la mossa del rapper di fare un concerto a sorpresa a Olbia ignorando le regole anti-Covid, radunando sotto al palco 4 mila fan, dopo il botta e risposta con lo stesso collega, al quale non aveva mancato di dare dello "stronzo". In una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram, il marito di Chiara Ferragni commenta:

"Dopo il concerto protesta di Olbia iniziano ad arrivare le conseguenze. Ed è giusto, perché quando si protesta bisogna pagare le conseguenze. Ed è giusto che le conseguenze le paghino gli altri. Perché davanti alla voglia di cantare fortissimo di un artista benestante è giusto che le conseguenze le paghino i piccoli commercianti e artigiani di Olbia, che oggi si sono viste annullare la Sagra del Mirto. Queste persone probabilmente sono meno agiate dell'artista e probabilmente avevano la vera necessità di lavorare per portare cibo a casa. Però quando si protesta non si guarda in faccia nessuno".

Fedez si è poi rivolto ai colleghi di Salmo che non hanno criticato la mossa di quest'ultimo ma, anzi, l'hanno condivisa. E con un tocco di ironia gli ha detto: