Miley Cyrus, dubutta la sua nuova linea di merchandise dove si manda affanculo da sola

Proprio non sopportate l’ex Hannah Montana e vi piacerebbe condividere la vostra antipatia con il prossimo? Da qualche giorno c’è in vendita un trucker hat - un cappellino con visiera di camionista - con in bella mostra la scritta “Miley Cyrus può andare a farsi fottere”. A vendervelo - al prezzo di 30 dollari - è lei stessa, Miley Cyrus, che da qualche giorno ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di merchandise “Miley sucks” (“Miley fa schifo”).

Il cappello potrà essere abbinato al paio di pantaloni da tuta con la scritta, a caratteri cubitali, “Miley Cyrus vaffanculo”, mentre sulla sfera più intima e personale puntano le due t-shirt con le scritte “Miley Cyrus mi fa bagnare” e “Miley Cyrus mi ha fatto capire di essere gay” (con, a scanso di equivoci, la scritta “mi piace il cazzo” nella parte bassa della t-shirt).

Tutti gli articoli sono in vendita sul sito ufficiale della cantante americana a prezzi che oscillano tra i 30 e i 75 dollari.