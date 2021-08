Billie Eilish: il video della spettacolare esibizione al 'Tonight Show'

Billie Eilish torna in tv negli Usa. Nel bel mezzo della promozione di "Happier than ever", il suo ultimo album, la popstar è stata ospite dell'ultima puntata del popolare talk show americano "The Tonight Show with Jimmy Fallon".

La voce di "Bad guy" ha preparato per l'occasione una spettacolare performance sulle note della canzone che dà il titolo al suo ultimo album, trasmessa durante la puntata, e si è lasciata intervistare dal padrone di casa: dal successo di "Happier than ever" (238 mila copie vendute in cinque giorni: 153 mila fisiche, 73 mila delle quali in vinile - è il secondo miglior risultato degli ultimi trent'anni, riuscì a fare di meglio solo Taylor Swift con "Evermore", 102 mila copie in vinile vendute all'inizio di quest'anno) al concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles che andrà .in streaming su Disney+ il prossimo 3 settembre, Billie Eilish si è raccontata.

A proposito del ritorno sui palchi, la popstar ha detto:

"Ho sognato almeno sei volte nell'ultima settimana un mio concerto. Sono seria. D'altronde manco da due anni. Non vedo l'ora di tornare sui palchi, ti senti così frustrata senza il contatto con il pubblico".

Il concerto registrato nello storico anfiteatro losangelino non sarà un'anticipazione del tour legato all'album "Happier than ever", che partirà negli Usa il 18 settembre per poi arrivare in Europa nell'estate del 2022 (nessuna data in Italia, per ora), ma un evento speciale:

"L'ho registrato in piena notte. Senza pubblico: l'Hollywood Bowl era completamente vuoto. L'ha diretto il regista Robert Rodriguez. Le riprese sono andate avanti per quattro notti. È stata una settimana folle".

Billie ha anticipato che sul palco incontrerà la versione animata di sé stessa: "È stato folle, pazzesco: la Disney ha realizzato una versione animata di me".

Parlando di concerti in presenza, invece, vista la grandissima richiesta la popstar ha deciso di aggiungere un'altra data a Londra, oltre alle cinque già in programma: si esibirà alla O2 Arena - 20 mila posti a sedere - anche il 26 giugno, per poi chiudere il tour il 2 luglio all'Hallenstadion di Zurigo, in Svizzera.