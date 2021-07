"Non avevo mai fatto nulla di simile, prima. È stata un'esperienza surreale, non vedo l'ora che esca": piena di entusiasmo, Billie Eilish annuncia così su Instagram il concerto in streaming che arriverà su Disney+ il prossimo 3 settembre, nel quale presenterà il nuovo album "Happier than ever".

Lo show è stato registrato all'Hollywood Bowl di Los Angeles, dove negli anni hanno suonato Queen, Lady Gaga, Beach Boys, Who, Prince, Elton John, Rolling Stones, Beatles (lì fu registrato il disco dal vivo "The Beatles at the Hollywood Bowl", pubblicato nel 1977) e ha visto la 19enne popstar americana condividere il palco con una grande orchestra, la Los Aneles Philharmonic diretta da Gustavo Dudamel. Ecco il trailer del film-concerto:

"Happier than ever", il secondo album di inediti di Billie Eilish, uscirà il prossimo 30 luglio, a distanza di più di due anni dal successo dell'esordio con "When we all fall asleep, where do we go?", il disco che fece di lei una star del pop mondiale. L'album è stato anticipato dai singoli "My future", "Therefore I am", "Your power", "Lost cause" e - l'ultimo, appena uscito - "NDA".