Vasco Rossi, il 7 agosto del 1979 depositò 'Albachiara': "La scrissi in 10 minuti"

Vasco ricorda un momento cruciale della sua carriera. E lo fa attraverso un post social. "Il 7 agosto del 1979 ho depositato 'Albachiara' in SIAE. L’ho scritta di getto, parole e musica, in dieci minuti. Ricordo che ero seduto sul divano, che mia madre teneva sempre coperto con la plastica, in salotto, e aspettavo di uscire. Il salotto mi piaceva perché aveva più privacy, un po’ di eco e la chitarra rimbombava. 'Respiri piano per non far rumore...'. A me sembrava bella ma non pensavo che sarebbe piaciuta così tanto e a così tanta gente...". E poi la pubblicazione di un vecchio video.

Il rocker di Zocca, in bici sull'Appennino modenese, ha subito un infortunio. "Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave. Un male boia però", ha scritto Vasco Rossi su Instagram, raccontando la disavventura che gli è capitata mentre in questi giorni passeggiava in bici sulle colline dell'Appennino modenese, nei dintorni della sua città. Rossi, che nei suoi spostamenti a Zocca e dintorni è seguito da fan e curiosi che accoglie sempre con entusiasmo, firmando autografi e mettendosi in posa nelle foto, ha fatto sapere ai suoi follower che per qualche giorno sarà costretto a farne a meno, proprio a causa dell'infortunio.