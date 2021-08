Finneas: esce l'album d'esordio del fratello di Billie Eilish

Ha contribuito non poco al successo globale di sua sorella Billie Eilish, producendo i brani di "When we all fall asleep, where do we go?" e quelli di "Happier than ever", il secondo disco della popstar, appena uscito. Ora il genietto del pop Finneas si prepara a spedire nei negozi e sulle piattaforme il suo, di disco. Si intitola "Optimist" e uscirà il prossimo 15 ottobre.

L'album, che fa seguito all'Ep "Blood harmony" del 2019, includerà il singolo "What they'll say about us", uscito lo scorso ottobre, mentre non ci saranno le varie canzoni pubblicate dal musicista, classe 1997, negli ultimi mesi, da "Can't wait to be dead" a "American cliché".

Della tracklist fanno parte 13 brani e tra questi c'è anche il singolo "A concert six months from now", appena uscito. È accompagnato da un videoclip ambientato sul palco dell'Hollywood Bowl, dove Finneas canta la sua canzone di fronte ad una platea deserta. I fratelli O'Connell sono ormai di casa, all'Hollywood Bowl: nel suggestivo anfiteatro losangelino Billie Eilish ha appena registrato con la Los Angeles Philharmonic Orchestra un concerto che andrà in streaming su Disney+ il prossimo 3 settembre.

Di seguito, la copertina e la tracklist dell'album d'esordio di Finneas.

"A Concert Six Months From Now"

"The Kids Are All Dying"

"Happy Now"

"Only a Lifetime"

"The 90s"

"Love Is Pain"

"Peaches Etude"

"Hurt Locker"

"Medieval"

"Someone Else’s Star"



"Around My Neck"

"What They’ll Say About Us"

"How It Ends"