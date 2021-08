I Maneskin e quell'assurda conversazione con Iggy Pop: "Vi ho visti, eravate senza pantaloni"

Che feeling, tra i Maneskin e Iggy Pop. La band romana e l'Iguana del Rock, che ha accettato di incidere insieme a Damiano David e soci una nuova versione della loro "I wanna be your slave" (uscirà domani), non si sono mai incontrati dal vivo: il già frontman degli Stooges ha registrato la sua parte del brano in uno studio di Miami, facendola poi avere ai Maneskin e al loro manager-produttore Fabrizio Ferraguzzo. E però Iggy, che la bassista Victoria De Angelis ha definito il "punk daddy" della band, ha mostrato parecchio interesse nei confronti dei Maneskin.

Lo testimonia un video diffuso dal quartetto in concomitanza con l'annuncio dell'uscita del singolo, in cui Damiano & Co. dialogano in videochiamata con Iggy: "Mi piace molto la vostra band, sapete? Siete una vera band, suonate per davvero - gli ha detto il rocker, collegato proprio da Miami - vi ho anche visti suonare dal vivo, eravate senza pantaloni: molto, molto bene". La voce di "Lust for life" ha poi domandato a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio se avessero preferenze sulla parte da registrare per la nuova versione di "I wanna be your slave": "C'è una sezione specifica sulla quale volete che io mi concentri?". "Fai come ti pare, per noi puoi anche riscriverla", gli hanno risposto loro.

Contemporaneamente all'uscita digitale del singolo, sarà pubblicato anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente la traccia con Iggy Pop (lato A) e la traccia originale (lato B). Quest'ultima è già una hit internazionale, come testimoniano i tanti Dischi d'oro e di platino conquistati in Russia, Finlandia, Irlanda, Turchia, Grecia, il Disco d'argento nel Regno Unito e i 250 milioni di stream complessivi a livello mondiale totalizzati dal brano fino ad oggi su Spotify. "È stato un onore lavorare con Iggy Pop - hanno raccontato i Maneskin - sentirlo cantare 'I wanna be your slave', sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme".