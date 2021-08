Una collaborazione a tre strepitosa. Eddie Vedder e Bruce Springsteen appaiono nel primo singolo estratto dal nuovo album in studio di Tom Morello, "The Atlas Underground Fire". Da oggi, come ha riportato PJonline, è disponibile "Highway To Hell", uno dei pezzi più famosi degli degli AC/DC, inciso da Tom Morello insieme a Eddie Vedder e Bruce Springsteen. Il pezzo sarà inserito nel secondo disco solista di Morello, in uscita il 15 ottobre. La canzone fu già suonata dai tre artisti nel 2014 in Australia: Morello aveva preso temporaneamente il posto di Little Steven.

Qui sotto il filmato storico del concerto in Australia durante cui fu eseguito il pezzo: