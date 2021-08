Vasco, Jovanotti e altri festeggiano sui social il doppio oro italiano alle Olimpiadi

Non solo atleti o amanti dello sport, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le star del mondo dello spettacolo o della musica festeggiano per lo storico doppio oro italiano alle Olimpiadi 2020 di Tokyo. Oggi - 1 agosto, infatti, dopo soli dieci minuti dalla vittoria di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri.

Tra gli artisti che hanno festeggiato, ci sono - per fare qualche nome - Vasco Rossi, Jovanotti, Enrico Ruggeri, Cesare Cremonini, Ermal Meta e Giorgia.

“Evviva”, scrive il cantautore di Zocca su Instagram, condividendo una foto dei due atleti abbracciati: “Double Gold per l’Italia”.

“Che figata”, è invece la reazione del cantautore romano di “Serenata Rap”.

“Ne ho viste tante di #olimpiadi. Non avrei mai immaginato di assistere a una finale dei 100 metri con un italiano in pista. Incredibile #Jacobs”, è il primo post pubblicato da Enrico Ruggeri su Twitter in tema con le gare di oggi della 32esima edizione dei Giochi Olimpici. Hanno poi fatto seguito due post per le rispettive vittorie di Tamberi e Jacobs.

