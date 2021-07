Il prossimo 16 settembre avrà inizio la nuova stagione del talent televisivo X Factor. Il claim scelto per la nuova stagione è “Come as you are”, proprio come il titolo di una nota canzone dei Nirvana.

Nella mattinata di oggi è stato diffuso il primo trailer del programma nel quale si vede debuttare ufficialmente il nuovo presentatore Ludovico Tersigni, che ha sostituito lo storico conduttore Alessandro Cattelan. 'Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria', infatti quest'anno sono state abolite le categorie in cui tradizionalmente venivano suddivisi i partecipanti. “Libero di essere chi sei, sempre”, chiude la clip Tersigni.

Anche la nuova edizione vedrà seduti dietro il tavolo dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.