Lil Nas X, nudo con otto uomini nudi nel nuovo video 

Lil Nas X ha pubblicato il nuovo singolo, che - oltre a un featuring del rapper di Louisville Jack Harlow - vanta la produzione di Kanye West e Take a Daytrip.

Lil Nas X aveva già diffuso giorni fa un teaser, che potete vedere qui sotto

in cui faceva riferimento alle polemiche suscitate dalle famigerate sneakers "al sangue", interpretandovi più ruoli.

"Industry baby" è una nuova anticipazione di "Montero", l'album di debutto di Lil' Nas X, del quale sono già usciti altri due brani: "Montero (Call me by your name)" e "Sun goes down".





Ecco il video di "Industry baby":