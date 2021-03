La polemica sulle scarpe "sataniche" di Lil Nas X

Un paio di scarpe Nike, le famose AirMax, ma rivisitate e ribattezzate "Satan shoes": nel cuscinetto del modello del '97 - di solito vuoto e trasparente, è stato inserito dell'inchiostro rosso e una goccia di sangue umani. 666 esemplari numerati al costo di 1000 dollari.

Sono queste le scarpe che stanno facendo parlare: si tratta di una produzione del collettivo MSCHF con il rapper Lil Nas X.

Il modello - non autorizzato dal brand - è una sorta di seguito delle Jesus Sneaker del 2019. Sono andate esaurite in pochi secondi, ma hanno creato una forte polemica. E soprattutto una causa legale da parte di Nike che ha intimato al collettivo di astenersi dal "produrre, trasportare, promuovere, pubblicizzare, distribuire o vendere qualsiasi prodotto (incluse le Satan Shoes, ma non solo) che abbia il marchio di Nike". Si legge nella dichiaraizone dell'azienda

MSCHF sta facendo credere ai consumatori che Nike approvi o produca le Satan Shoes e la convinzione che siano scarpe autentiche fa sì che i clienti non vogliano acquistare più i nostri prodotti



Nike, però, non aveva fatto causa per le Jesus Shoes, e sembra avere agito per le numerose proteste e per l'indignazione nata sui social. Ecco il post di lancio del modello.



Lil Nas X ha poi chiesto scusa con questo video, che in realtà è una sorta di spot per il suo ultimo singolo "MONTERO (Call Me By Your Name)”