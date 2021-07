Finaz (Bandabardò), il video acustico di “Heart of stone” dal nuovo album “Cicatrici”

Si intitola “Cicatrici” il terzo album solista di Finaz chitarrista e cofondatore della Bandabardò dopo dopo "Guitar Solo" del 2012 e "GuitaRevolution del 2016". l'album è uscito il 18 giugno anticipato dal singolo “Heart Of Stone”, in cui Finaz si cimenta come cantante, incicos con il texano Alex Ruiz ai cori e armonica. Nell'album sono presenti anche Petra Magoni nella title track, Sara Piolanti dei Caravan De Ville in “Marrakech Moon”, Giambattista Galli dei Sulutumana in “Dici che non è amore”.

Finaz ha realizzato per Rockol una versione acustica di "Heart of stone", e racconta così l'album: